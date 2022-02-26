МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Поставки российской нефти не станут ограничивать в рамках международных санкций, хотя такие попытки могут быть предприняты, но это станет чувствительным шагом для Евросоюза, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Санкции Запада обнаружили слабое место России на рынке нефти и газа

Россия 24 февраля начала военную операцию демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом пакете санкций. Что касается энергетического сектора, то пока Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было.

"Кто-то, может быть, и хотел бы превратить Россию во второй Иран. Но при всем уважении к Исламской республике масштаб другой и политически, и стратегически, и по доле рынка. Хотя попытки, без сомнения, будут предприняты", — прокомментировал Гривач вопрос, могут ли последовать такие ограничения.

Евросоюз, по его словам, не заинтересован накладывать санкции на российские поставки любых энергоресурсов, потому что эти страны зависят от России в этом плане. "Санкции против поставок энергоресурсов из России не вводятся. Для многих стран ЕС это крайне чувствительная тема, если не сказать критическая", — подчеркнул эксперт.