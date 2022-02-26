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2022
https://1prime.ru/energy/20220226/836184865.html
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
Энергетика
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"Газпром" сообщил, что ведет подачу газа для транзита через Украину в штатном режиме и в соответствии с заявками европейских потребителей. В соответствии с заявками европейских... ПРАЙМ, 26.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, транзит газа через украину, поставки газа, газпром
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что ведет подачу газа для транзита через Украину в штатном режиме и в соответствии с заявками европейских потребителей.
В соответствии с заявками европейских потребителей объем составляет 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 года составляют 40 миллиардов кубометров или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.