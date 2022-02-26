МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что ведет подачу газа для транзита через Украину в штатном режиме и в соответствии с заявками европейских потребителей. Заявка на транзит газа через Украину достигла максимума

В соответствии с заявками европейских потребителей объем составляет 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 года составляют 40 миллиардов кубометров или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.