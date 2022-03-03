В ЕК рассказали о присоединении системы электроснабжения Украины к ЕС
Глава ЕК: присоединение системы электроснабжения Украины к системе ЕС возможно в ближайшие недели
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Присоединение системы электроснабжения Украины к системе Евросоюза должно состояться в ближайшие недели, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии, которая транслировалась службами ЕК.
"Мы работаем над соединением Украины с нашей сетью электроснабжения, это должно произойти в ближайшие недели", — сказала она.
https://1prime.ru/energy/20220303/836251673.html
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