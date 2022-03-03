МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Минэнерго России заявило, что страна полностью обеспечена необходимыми запасами топлива.

В сообщении министерства на портале Объясняем.рф россиянам напомнили о том, что "нефтеперерабатывающая отрасль производит продукцию в больших объемах, чем требуется внутреннему рынку".

Так, запасы бензина в России в начале 2021 года были на минимальных значениях за шесть лет — 1,2 миллиона тонн. После вмешательства регуляторов они стали расти. Уже в середине февраля 2022 года остатки достигали максимума с июля-августа 2019 года — 1,9 миллиона тонн.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго), на последний день февраля запасы бензина в России составили 1,96 миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,27 миллиона тонн.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.