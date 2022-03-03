МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) в качестве меры по снижению зависимости Европы от российского газа рекомендует европейцам меньше топить дома, говорится в отчете агентства. Эксперт оценил план МЭА по снижению зависимости Европы от газа из России

Так, в своем 10-пунктом плане, разработанном для Евросоюза, МЭА пишет: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями".

Средняя температура в домах в Евросоюзе сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство. "Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на 10 миллиардов кубометров за 1 градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — считает МЭА.

Агентство призывает проводить в Европе соответствующие кампании по информированию населения, а также считает, что владельцам офисов стоит подумать о введении правил отопления.

По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45% импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40%.