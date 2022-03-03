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2022
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Немецкая "дочка" Nord Stream 2 скорее всего будет ликвидирована
Энергетика
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Gas for Europe GmbH, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, сообщила, что в связи с текущими событиями, вероятно, будет ликвидирована. "В связи с текущими событиями, в том числе... ПРАЙМ, 03.03.2022
энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Gas for Europe GmbH, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, сообщила, что в связи с текущими событиями, вероятно, будет ликвидирована.
"В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована", — говорится в сообщении на сайте компании.
Gas for Europe GmbH была создана в январе 2022 года для прохождения процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" в Германии, необходимой для начала поставок газа.