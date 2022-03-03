МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Gas for Europe GmbH, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, сообщила, что в связи с текущими событиями, вероятно, будет ликвидирована.

"В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована", — говорится в сообщении на сайте компании.

Gas for Europe GmbH была создана в январе 2022 года для прохождения процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" в Германии, необходимой для начала поставок газа.