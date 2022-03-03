США изучают возможности снижения использования энергоносителей из России
ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем рассматривать другие опции, которые можем предпринять, чтобы сократить использование США российских энергоносителей", — сказала Псаки на брифинге.
По словам Псаки, только 10% импорта США в этой сфере приходятся на РФ.
Она отметила, что цель санкций США — максимизировать влияние на РФ, минимизировать последствия для США.
"Нет стратегического интереса сократить поставки энергетики, потому что из-за этого цены повысятся", — подчеркнула она.
https://1prime.ru/energy/20220303/836258497.html