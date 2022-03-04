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Глава МИД Венгрии рассказал о ситуации с поставками нефти и газа в страну
Энергетика
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что поставки нефти и природного газа в страну идут бесперебойно в соответствии с договорами. Он... ПРАЙМ, 04.03.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, газ, венгрия, поставки газа, поставки нефти
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что поставки нефти и природного газа в страну идут бесперебойно в соответствии с договорами.
Он также подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной: страна не посылала и не будет посылать оружие и военных на Украину, а также не разрешит транзит оружия через свою территорию.
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность.