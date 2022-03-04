МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что поставки нефти и природного газа в страну идут бесперебойно в соответствии с договорами. Орбан оценил перспективы энергетического сотрудничества Венгрии и России

Он также подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной: страна не посылала и не будет посылать оружие и военных на Украину, а также не разрешит транзит оружия через свою территорию.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность.