ВЕНА, 5 мар — ПРАЙМ. Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине, говорится в распространённом заявлении. Путин: Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности

"В свете последних событий OMV пересматривает свое участие в России. Хотя Россия является одним из ключевых регионов в портфеле OMV по разведке и добыче, исполнительный совет принял решение не осуществлять какие-либо будущие инвестиции в России. Кроме того, будет начата стратегическая проверка его 24,99-процентной доли в Южно-Русском месторождении. Эта проверка включает в себя все варианты, включая возможности выхода (из проекта)", — говорится в заявлении.