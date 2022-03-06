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2022
https://1prime.ru/energy/20220306/836282875.html
"Газпром" ведет транзит газа через Украину 6 марта в штатном режиме
Энергетика
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. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно. Поставки ведутся в соответствии с заявками европейских потребителей, которые составляют 109,5 миллиона... ПРАЙМ, 06.03.2022
энергетика, экономика, новости, газ, газпром, транзит газа через украину, поставки газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно.
Поставки ведутся в соответствии с заявками европейских потребителей, которые составляют 109,5 миллиона кубометров на 6 марта.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.