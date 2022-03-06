МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью венгерскому изданию Veszprémi Napló, что продолжение поставок российского газа в Европу полностью соответствует правилам. "Газпром" ведет транзит газа через Украину 6 марта в штатном режиме

По его словам, в интересах Венгрии сохранение газоснабжения из России.

"Это полностью соответствует европейским правилам, так как "Газпром" ни в какой форме не включен в санкционный список, а Газпромбанк не внесен в список банков, которые будут отключены от системы SWIFT", — сказал он.

Он также отметил, что заключенные с Россией контракты на поставку газа всегда выполнялись обеими сторонами.

Сийярто выразил надежду, что все останется по-прежнему. По его словам, более 40% европейских поставок природного газа приходится на импорт из России, а в случае Венгрии российский импорт составляет более 80% потребления.

"Если бы вступило в силу предложение оппозиции по прекращению поставок газа, то в Венгрии не было бы отопления, не могла бы работать промышленность, а значит, не было бы рабочих мест и компании разорялись бы", — добавил министр.