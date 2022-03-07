ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости снижать зависимость от российских энергоносителей. Он выступил с этим заявлением по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Молдавия обескуражена ценами на газ

Ринкевич назвал сферу энергетики равной по значимости оборонной отрасли. "Одинаково важно, как и оборона, это энергия. Я думаю, мы все понимаем, что нам нужно работать", — заявил он и уточнил, что речь идет не только о странах Прибалтики, но и обо всем Европейском союзе.

"Мы должны работать, чтобы снизить зависимость от российского газа и нефти", — сказал Ринкевич.

По его словам, в ходе беседы с Блинкеном обсуждались меры, которые можно предпринять для этого.

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