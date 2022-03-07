МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Orsted не будет заключать соглашения с компаниями из России, а контракт с "Газпром экспортом" продлеваться не будет, говорится в сообщении датской фирмы. Shell договорилась о новых покупках СПГ в США

"Orsted прекратила все поставки биомассы и угля из России для своих энергостанций, Orsted не будет заключать новые контракты с российскими компаниями и Orsted удостоверилась, что ни один из прямых поставщиков Orsted для создания возобновляемых источников энергии не является русским", — говорится в релизе.

Компания также отметила, что у неё есть долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" на покупку газа по принципу "бери или плати", который был заключен в 2006 году и истекает в 2030 году. "В данный период времени этот контракт не может быть расторгнут. Контракт продлен не будет", — говорится в сообщении.

Orsted — датская энергетическая компания, до 2017 года носила название DONG Energy. Штат компании составляет более 6,8 тысячи человек.