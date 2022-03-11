В ЕК готовят ограничение влияния роста стоимости газа на электричество
ЕК подготовит варианты ограничения влияния роста цен на газ на стоимость электроэнергии
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что ЕК к концу марта представит варианты того, как ограничить влияние роста цен на газ на стоимость электроэнергии в Евросоюзе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Также она добавила, что к середине мая ЕК представит план, как ликвидировать зависимость ЕС от российских газа, нефти и угля к 2027 году.
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https://1prime.ru/energy/20220311/836346998.html
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