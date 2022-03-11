БРЮССЕЛЬ, 11 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что ЕК к концу марта представит варианты того, как ограничить влияние роста цен на газ на стоимость электроэнергии в Евросоюзе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Также она добавила, что к середине мая ЕК представит план, как ликвидировать зависимость ЕС от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

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