МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 12 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.

Компания, как и в предыдущие дни, выкупила мощности в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объема. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.

Кроме того, компания дополнительно заказала еще 1,44 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью — с 22.00 мск 11 марта до 8.00 мск 12 марта.