КАИР, 13 мар — ПРАЙМ. Министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла заявил по итогам его встречи с руководителями египетских предприятий нефтегазовой отрасли, что Египту необходимо нарастить производство углеводородов в свете роста мировых цен на нефть и газ на фоне ситуации на Украине. Египет готов к перебоям с поставками из России и Украины

По его словам, российско-украинский кризис ставит вызовы перед экономикой многих стран, включая Египет, необходимо создать новые рабочие планы, чтобы в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка нефтепродуктами и природным газом.

Он отметил, что данные планы должны включать "более интенсивную работу по разведке месторождений, ускоренную разработку новых открытых месторождений и переход к их эксплуатации, чтобы повысить уровень добычи нефти и газа, а также увеличение производственной мощности египетских нефтеперерабатывающих предприятий.

Министр указал, что в сложившихся условиях Египет делает особую ставку на экспорт природного газа. При этом важно использовать все имеющиеся возможности, чтобы нарастить производство природного газа за счет интенсификации работ по разведке новых месторождений, а также использования имеющейся инфраструктуры, в свете растущего спроса на природный газ и стремления стран-потребителей искать альтернативу для обеспечения газовых поставок.

Он также распорядился "проводить регулярную корректировку рабочих планов в свете событий в мире и их явного влияния на нефтяные рынки, чтобы сокращать расходы, добиваться рационального потребления и повышать производственные мощности" страны.

Кабинет министров Египта еще 23 февраля подготовил решения в случае проблем с поставками из РФ и с Украины: в частности, министры обсудили список товаров, импортируемых из этих стран, в первую очередь пшеницы. Также кабмин обсудил возможный негативный эффект от кризиса для туризма и стоимости топлива.