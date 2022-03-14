МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии заявками европейских потребителей, которые составляют на 14 марта 109,5 миллиона кубометров. Транзит через Украину 14 марта ожидается на максимуме

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.