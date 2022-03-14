В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину в понедельник
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину 14 марта штатно в объеме 109,5 миллиона кубов
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии заявками европейских потребителей, которые составляют на 14 марта 109,5 миллиона кубометров.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://1prime.ru/energy/20220314/836369565.html
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