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2022
https://1prime.ru/energy/20220314/836372909.html
В Германии оценили влияние возможного ограничения импорта энергоносителей
Энергетика
Новости
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. ГЛАВА МИНФИНА ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВОЗМОЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПАДОМ ИМПОРТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ НЕ ОКАЖЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОСКВУ МИНФИН ФРГ: ВАРИАНТ С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИЙ ПРОТИВ... ПРАЙМ, 14.03.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, газ
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ГЛАВА МИНФИНА ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВОЗМОЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПАДОМ ИМПОРТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ НЕ ОКАЖЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОСКВУ
МИНФИН ФРГ: ВАРИАНТ С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИЙ ПРОТИВ ИМПОРТА РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН, ЭТО ОСЛАБИТ СОБСТВЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Новость дополняется