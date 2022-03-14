МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ГЛАВА МИНФИНА ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВОЗМОЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПАДОМ ИМПОРТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ НЕ ОКАЖЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОСКВУ

МИНФИН ФРГ: ВАРИАНТ С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИЙ ПРОТИВ ИМПОРТА РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН, ЭТО ОСЛАБИТ СОБСТВЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

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