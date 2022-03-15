МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани вопросы повышения глобальной энергетической устойчивости, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

"Лидеры обсудили свои опасения по поводу нестабильности на энергетическом рынке и договорились продолжать совместную работу по повышению глобальной энергетической безопасности, в том числе по обеспечению устойчивых поставок газа и расширению использования возобновляемых источников энергии. Премьер-министр подтвердил силу партнерства между Великобританией и Катаром и выразил надежду на личную встречу с Его Высочеством шейхом Тамимом при первой же возможности", — отмечается в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.