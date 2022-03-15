15 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Котировки фьючерсов на нефть в понедельник снизились на фоне сообщений о том, что США рассматривают вопрос о снятии санкций с Венесуэлы, чтобы та помогла им увеличить свои нефтяные запасы в условиях российско-украинского конфликта. Кроме того, трейдеры учитывали всплеск числа случаев инфицирования коронавирусом в Китае, которые могут повлиять на спрос на энергоносители.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились на 6,32 доллара, или 5,8%, до 103,01 доллара за баррель.

Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe снизились в цене на 6,78 доллара, или на 6%, по 105,89 доллара за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть WTI упали на 5,77 доллара, или 5,1%, до 106,90 доллара за баррель.

Апрельские контракты на природный газ подешевели на 1,4% до 4,658 доллара за млн БТЕ.

Апрельские фьючерсы на бензин снизились в цене на 4,3% до 3,169 доллара за галлон. Апрельские контракты на печное топливо упали в цене на 4,1% до 3,276 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Давление на цены в понедельник оказали сообщения, что США рассматривают вопрос о снятии санкций в отношении поставок нефти из Венесуэлы после начала военной операции России на Украине. Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти в апреле

Также понедельник проходил четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной, что способствовало оптимизму инвесторов, а также росту европейского фондового рынка. Явного прогресса на переговорах достигнуто не было, и они должны возобновиться во вторник.

На выходных российская военная спецоперация на Украине продолжалась. Российские боевые самолеты нанесли удар по учебному центру ВСУ на Украине, находящемуся близ границы с Польшей, входящей в НАТО. Москва ранее предупредила, что конвои с военной помощью от стран Запада для Украины могут стать законными целями для российской армии.

После эскалации напряженности на Украине цены на нефть оказались под давлением ввиду неудачи в прорыве отметки 130 долларов за баррель после заявления США и Великобритании о запрете на импорт российской нефти, отмечает Опек Озкардеская, старший аналитик Swissquote. Динамика цен может означать, что “максимумы прошлой недели уже учитывали основную часть новостей еще до того, как о них было объявлено”. По мнению аналитика, котировки могут продолжить снижение в направлении 95 и 100 долларов.

Власти Китая на фоне роста заболеваемости COVID ввели режим изоляции в городе Шэньчжэнь, крупном промышленном центре на юго-востоке страны.

Рынок может более пристально следить за борьбой с коронавирусом в Китае, считает Уоррен Паттерсон, глава стратегического подразделения в ING.

"(Рост числа заражений) усилит обеспокоенность по поводу перспектив спроса. Однако важно еще и то, что Китай, вероятно, пока не готов отказаться от политики нулевой терпимости", — добавил он.

Между тем, в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном от 2015 года, Вашингтон не намерен обсуждать возможное ослабление санкций в отношении Москвы, наложенные на нее в связи с украинским кризисом. Вероятно, США попытаются достигнуть альтернативного соглашения, в обход России, сообщили в воскресенье в The Wall Street Journal. Москва, являясь участником переговоров по ядерной сделке с Ираном, настаивает на послаблении санкций, введенных в ответ на военную спецоперацию в Украине. Это позволило бы России вести торговлю с Ираном в случае восстановления сделки.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ