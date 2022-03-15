МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украина сообщил Международному агентству по атомной энергии о повторном повреждении линии электропередачи на Чернобыльской АЭС, в данный момент внешнее электроснабжение уже восстановлено, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В заявлении отмечается, что с тех пор как 9 марта место аварии 1986 года полностью лишилось внешнего электроснабжения, резервное питание обеспечивают дизельные генераторы.

"13 марта Украина сообщила, что ее специалисты отремонтировали одну из линий электропередачи и что на следующее утро АЭС будет вновь подключена к украинской электросети. Однако "Укрэнерго", оператор системы передачи Украины, ранее сегодня заявил, что линия снова была повреждена "оккупационными войсками" до того, как подача электроэнергии на АЭС была полностью восстановлена. Позже в тот же день регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что в 13 ч. 10 м. по центральноевропейскому времени внешнее электроснабжение было восстановлено и что персонал Чернобыльской АЭС возобновил работы по повторному подключению АЭС к сети", — говорится в заявлении.

Согласно Гросси, проблемы с электроснабжением свидетельствуют о настоятельной необходимости согласования и введения в действие предложенных МАГАТЭ рамок обеспечения безопасности и физической безопасности на всех ядерных объектах Украины, в том числе на четырех действующих атомных электростанциях.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.