МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. МАГАТЭ запросило у украинского регулятора информацию после сообщений о подрыве боеприпасов на площадке Запорожской АЭС, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Работники ЧАЭС объяснили приостановку ремонтных работ

"МАГАТЭ стало известно о сообщениях о том, что российские силы осуществляют на площадке Запорожской АЭС подрывы боеприпасов, и Агентство запросило у Украины информацию о текущей ситуации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что регулирующий орган ранее проинформировал МАГАТЭ, что продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, найденных в поврежденном здании учебного центра и в других местах на АЭС после событий 4 марта, когда российские войска взяли площадку под контроль.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.