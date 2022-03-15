МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сокращение зависимости Евросоюза от поставок энергоресурсов из России является очень сложной, но выполнимой задачей, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы хотим, насколько это возможно, как можно быстрее и сильнее снизить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Эта задача чрезвычайно трудная, но выполнимая", — сказал Шефчович, выступая в Атлантическом совете.

Он подчеркнул, что реализация такого плана требует усиленного взаимодействия США и стран ЕС в сфере энергетической безопасности. Кроме того, по словам замглавы ЕК, для этого европейским странам потребуется активно развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.

Шефчович заявил, что для стран ЕС начало российской военной операции на Украине было сопоставимо с терактами 11 сентября 2001 года.

"Вы видели, какие тектонические сдвиги произошли за последние дни. Я говорю не о санкциях, а о тех изменениях, которые произошли во внутренней и внешней политике Германии, и о том, как различные европейские институты подходят к оказанию помощи Украине", — добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.