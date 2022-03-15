МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено сокращать зависимость от поставок энергоресурсов из России, включая сжиженного природного газа (СПГ), в свете событий на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды.

По данным агентства, японский министр выразил мнение о необходимости развития возобновляемых источников энергии и рассмотрения вопроса о повышении доли атомной энергетики. Кроме этого Хагиуда отметил важность заключения договоренностей с другими поставщиками СПГ.

Вместе с этим, отвечая на вопрос журналистов относительно участия японских компаний в проекте "Сахалин-2", глава японского ведомства заявил, что власти "намерены рассматривать данный вопрос, исходя из перспектив энергетической безопасности и общей энергетической картины".

Ранее японское издание "Никкэй" обнародовало информацию о том, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi придерживаются политики о продолжении своего участия в проекте "Сахалин-2", в котором они совокупно владеют 22,5% акций.

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".

Около 60% от производимого на "Сахалине-2" сжиженного природного газа (СПГ) предназначено для поставок в Японию. Для японской же стороны, это – почти весь получаемый из России СПГ и около 10% от общего импортируемого из-за рубежа объема.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.