МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2022 года нарастил добычу нефти на 4,6% в годовом выражении, природного газа — на 6,7%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.

За первые два месяца текущего года Китай добыл 33,47 миллиона тонн нефти, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,6%. Среднесуточный объем добычи в январе-феврале – 567 тысяч тонн. Объем переработки нефти за отчетный период достиг отметки в 113,01 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 1,1%). При этом за первые два месяца года страна сократила импорт нефти на 4,9% — до 85,14 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае за первые два месяца года составила 37,2 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,7%. Среднесуточный объем добычи достиг отметки в 630 миллионов кубометров. Импорт газа за отчетный период сократился на 3,8%, до 19,86 миллиона тонн.

Вырос и показатель добычи угля, так в январе-феврале в Китае добыли 690 миллионов тонн угля, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, среднесуточный объем добычи – 11,64 миллиона тонн. Импорт угля за указанный период упал на 14%, составив 35,4 миллиона тонн.