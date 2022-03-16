МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Контроль за ценами на энергоресурсы остается одной из ключевых задач правительства, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи с депутатами от фракции "Новые люди", посвященной текущей работе ТЭК в условиях внешних ограничений.

"Ключевой задачей остаётся и контроль за ценами на энергоресурсы – на электроэнергию, на нефтепродукты", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Новака. Как отметил вице-премьер, стоимость топлива с начала марта остаётся на одном уровне, правительство будет следить, чтобы цены не росли выше уровня инфляции.

Отечественный ТЭК, по словам Новака, остаётся ключевым сектором экономики, который обеспечивает энергобезопасность страны, поставляя ресурсы как на внутренний рынок, так и на экспорт для получения валютной выручки и укрепления роли России на мировых рынках.

Вместе с тем в последнее время российский топливно-энергетический комплекс столкнулся с беспрецедентным давлением ряда стран-потребителей. "Оказывается давление и на компании, работающие здесь, идёт нарушение логистических и финансовых цепочек. Приоритетная задача сейчас – обеспечивать устойчивую работу экономики, поддержку граждан и работу предприятий. Всё это требует оперативных действий", – подчеркнул он.

Ранее правительством был утверждён набор мер по поддержке экономики, в общей сложности принято два пакета законопроектов. "Большинство обозначенных в планах мероприятий уже реализуются, мы следим за их исполнением, работают специальные штабы в каждом министерстве, идёт мониторинг работы системообразующих компаний", — заявил вице-премьер.