МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что нефтяные компании не должны наживаться на американцах.

"Нефтегазовые компании не должны увеличивать свою прибыль за счет трудолюбивых американцев", — написал Байден в Twitter.

Он отметил, что цены на нефть снижаются, цены на бензин должны последовать за ними.

Как указал Байден, при цене 96 долларов за баррель нефти, бензин стоил 3,62 доллара за галлон (3,785 л). "Теперь 4,31 доллар", — посетовал Байден.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.