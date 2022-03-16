МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 415,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя — на 1,4 миллиона баррелей.