Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли на 1,1%, до 415,9 миллиона баррелей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 415,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя — на 1,4 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/energy/20220316/836396362.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook