МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. На остановленной АЭС "Фукусима-2" на северо-востоке Японии, где произошло сильное землетрясение, на первом и третьем реакторе остановились насосы, сообщил регулятор. Работники ЧАЭС объяснили приостановку ремонтных работ

Насосы качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты выясняют ситуацию. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.

Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.

Информации о жертвах и разрушениях нет.