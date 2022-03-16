Насосы охлаждения отработавшего топлива аа АЭС "Фукусима-2" остановлены
На АЭС "Фукусима-2" остановлены насосы охлаждения отработавшего ядерного топлива
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. На остановленной АЭС "Фукусима-2" на северо-востоке Японии, где произошло сильное землетрясение, на первом и третьем реакторе остановились насосы, сообщил регулятор.
Насосы качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты выясняют ситуацию. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.
Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://1prime.ru/energy/20220316/836397907.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте