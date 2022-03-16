МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Великобритания и Саудовская Аравия договорились сотрудничать для поддержания стабильности на энергетическом рынке, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. ICE: фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне ниже $1190

В частности, Джонсон отметил, что в связи с ситуацией на Украине от стран требуется совместная работа по повышению энергетической безопасности и снижению зависимости от российских углеводородов.

"Премьер-министр и наследный принц договорились сотрудничать для поддержания стабильности на энергетическом рынке и продолжения перехода к возобновляемым и чистым технологиям. Они также обязались развивать сотрудничество в области обороны, безопасности, торговли и культуры, приветствуя новое соглашение о стратегическом партнерстве между Великобританией и Саудовской Аравией и крупные инвестиции, объявленные сегодня группой Аlfanar в производство экологически чистого авиационного топлива в Тиссайде", — говорится в сообщении.

Ранее группа Аlfanar из Саудовской Аравии подтвердила инвестиции в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в проект Lighthouse Green Fuels в Тиссайде на севере Англии, который может стать первой в Британии компанией, производящей в больших масштабах экологически чистое авиационное топливо из отходов. Предполагается, что проект создаст более 700 рабочих мест во время строительства, начиная со следующего года, и около 240 рабочих мест, как только он будет полностью введен в эксплуатацию. Авиационное топливо, вырабатываемое заводом, потенциально может производить на 80% меньше парниковых газов, чем его эквивалент на ископаемом топливе.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании сейчас бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.