МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Потенциальные новые санкции против российской нефти, которую страна экспортирует в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике государств региона, считает обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова. В России нашли способ поддержки нефтяной отрасли

Автор отмечает, что странам Европы вряд ли удастся безболезненно заменить поставки сырья из России.

Отказ от энергоресурсов России привел бы к значительному росту цен на рынке ЕС.

"Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть", — считает автор.

Она подчеркивает, что допустимым является следующий сценарий: если в случае ввода ограничений против Москвы Евросоюз не сможет обеспечить поставки нефти из других стран-экспортеров, либо из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов ЕС.

"Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными", — пояснила она

Потенциальное наращивает экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт нефти из РФ в страны ЕС в процентном соотношении.