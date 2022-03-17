Časopis argument: санкции против российской нефти ставят под угрозу экономику ЕС
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Потенциальные новые санкции против российской нефти, которую страна экспортирует в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике государств региона, считает обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова.
Автор отмечает, что странам Европы вряд ли удастся безболезненно заменить поставки сырья из России.
Отказ от энергоресурсов России привел бы к значительному росту цен на рынке ЕС.
"Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть", — считает автор.
Она подчеркивает, что допустимым является следующий сценарий: если в случае ввода ограничений против Москвы Евросоюз не сможет обеспечить поставки нефти из других стран-экспортеров, либо из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов ЕС.
"Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными", — пояснила она
Потенциальное наращивает экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт нефти из РФ в страны ЕС в процентном соотношении.
https://1prime.ru/energy/20220317/836402624.html