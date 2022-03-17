ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар — ПРАЙМ. Американская Microsoft построит центр обработки данных в столичном регионе Финляндии, тепло, выделяемое серверами, будет обогревать жилые дома, сообщает участник проекта, финский энергетический гигант Fortum. Microsoft заявила о приостановке продаж товаров и услуг в России

Концепция уникальна тем, что место для строительства дата-центра было выбрано специально с учетом использования исходящего от серверов тепла. Проект будет использовать существующую инфраструктуру централизованного теплоснабжения Fortum, вторую по величине в Финляндии. Инфраструктура включает в себя около 900 километров подземных трубопроводов, которые передают тепло примерно 250 тысячам пользователей в городах Эспоо, Кауниайнен и муниципалитете Киркконумми.

"Решение инвестировать в центр обработки данных, который также обеспечивает избыточное тепло для наших городов и домов, является беспроигрышным. Это ускорит цифровой рост Финляндии и сделает нашу энергетическую систему более экологичной. Я также надеюсь, что это сотрудничество может послужить образцом для других стран и городов, которые ищут средства для достижения двойной трансформации климатической нейтральности и цифровой конкурентоспособности", — приводится в сообщении цитата премьер-министра Финляндии Санны Марин.

После ввода в эксплуатацию нового дата-центра, в общей сложности около 60% тепла в районе его нахождения будет производиться за счет безвредного для климата тепла серверов, уточняется в сообщении.

Сроки строительства участники проекта не уточняют.