МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Энергетическая компания ČEZ по поручению минпромторга Чехии открыла тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны, сообщил в эфире Чешского ТВ глава ведомства Йозеф Сикела.

"Министерство торговли и промышленности поручило сегодня компании ČEZ начать тендер на сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы", — сказал министр.

По словам Сикелы, результаты тендера должны быть известны до конца 2024 года, а испытательные работы на новом блоке должны начаться не позднее 2036 года. Министр подчеркнул, что атомная энергетика играет очень важную роль в чешской экономике, атомные станции вырабатывают около 40% всей электроэнергии в республике.

Финансирование строительства блока полностью возьмет на себя государство. Предполагается, что его стоимость составит около 6 миллиардов евро. Но ряд независимых экспертов ставит такую цену под сомнение. Основываясь на международном опыте последних лет, они полагают, что стоимость строительства блока будет, как минимум, в два раза выше.

Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF и южнокорейская KHNP. В конце сентября 2021 года президент Чехии Милош Земан подписал так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников тендера. Представители правительства, которое подготовило этот документ, аргументировали решение соображениями безопасности.

АЭС "Дукованы", построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая чешская АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет "Росатом". Ранее, 12 февраля, чешский премьер Петр Фиала сообщил, что в будущем могут быть построены два новых энергоблока на АЭС "Темелин".