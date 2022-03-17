МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия считает важным, что Иран готов продолжать развивать экономическое сотрудничество, несмотря на антироссийские ограничения Запада, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

"Накануне нашей встречи успешно прошли переговоры глав МИД России и Ирана. Их итоги будут иметь большое значение для всего комплекса двусторонних отношений стран. Было подтверждено обоюдное стремление сторон вывести отношения на новый уровень. Важным для российской стороны является готовность Тегерана развивать сотрудничество с Россией, несмотря на антироссийские ограничения коллективного Запада", – приводятся в сообщении пресс-службы правительства слова Новака.

Иран готов поддержать Россию и развивать кооперацию в более интенсивном режиме, отметил в свою очередь министр нефти Ирана. "Россия находилась рядом с нами, когда мы попали под санкции, поэтому сегодня мы считаем своей обязанностью быть рядом с Россией в этих трудных условиях и оказывать содействие", – заверил он.