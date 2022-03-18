МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Казахстан не сталкивается с ограничениями экспорта своей нефти, в том числе по маршрутам, пролегающим по территории России, следует из информации министерства энергетики республики.

В распространенных пресс-службой минэнерго материалах, подготовленных к заседанию расширенной коллегии министерства, напоминается, что у Казахстана диверсифицированная система транспортировки нефти для экспорта и поставок на внутренний рынок. По данным минэнерго, этот экспорт осуществляется по следующим маршрутам: нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтепровод Атырау — Самара, нефтепровод Атасу — Алашанькоу (в Китай), морской порт Актау, по железной дороге.

"На сегодня ограничений по экспорту нефти не наблюдается", — говорится в материалах ведомства.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. При этом значительный объем экспорта нефти из Казахстана ведется через нефтепроводы, пролегающие по территории РФ, в том числе по КТК и Атырау — Самара.

Минфин США позже пояснил, что введенный в США запрет на импорт нефти из РФ не будет распространяться на сырье, поступающее на экспорт по нефтепроводу КТК, так как эта трубопроводная система позволяет отдельно учитывать сырье от различных источников.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.