МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию РФ. СМИ рассказало о коллапсе украинской промышленности

"Не вижу никаких угроз с точки зрения наличия газа, потому что в подземных хранилищах около 9,5 миллиарда кубометров газа. У нас уже весна, очень теплая погода, потребление у нас 100 миллионов на сутки в среднем, есть своя добыча — где-то 50 миллионов. Кроме того есть импорт из Европы в объеме 10 миллионов в сутки. Поэтому у нас газа достаточно, никаких проблем у нас с этим нет. Если будет инфраструктура работать, если не будет повреждений, никаких проблем у нас не будет", — сказал он в эфире украинских телеканалов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.