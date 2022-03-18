МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Нефть и газ поступают в Венгрию из России в соответствии с контрактами и без перебоев, и действующее правительство намерено сохранить безопасность энергоснабжения страны, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в последние дни в СМИ появились слухи, что поставки газа через Болгарию в будущем якобы столкнутся с трудностями из-за спора между Болгарией и Газпромом.

"Я говорил и с министром иностранных дел Болгарии, и с ответственными лицами "Газпрома" — это фейк, ложь. Газпром выплатил Болгарии в соответствии с договором деньги за транзит, спорных вопросов между Болгарией и Газпромом в отношении транзита нет. Поставки природного газа в Венгрию также в безопасности", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Министр сообщил, что нефть и газ поступают в Венгрию из России в соответствии с контрактами и без перебоев. С юга через Турцию, Болгарию и Сербию в страну ежедневно поступает 10 миллионов кубометров, через Австрию — 14 миллионов кубометров, через Словакию — 6-9 миллионов кубометров природного газа. То же можно сказать и про нефть, поставки осуществляются через нефтепровод "Дружба" и составляют 19-20 тысяч тонн нефти в день, отметил Сийярто.

"Энергоснабжение в Венгрии в безопасности, и пока мы у власти, так и останется… Оппозиция напрасно требует, чтобы Венгрия посылала в соседнюю страну оружие на войну, и продолжает пытаться поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии, мы этого делать не будем. Мы не будем подвергать Венгрию опасности и сделаем все возможное, чтобы и впредь гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии… Пока мы у власти, мы будем в стороне от войны", — сказал Сийярто.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не будет вводить санкции против России, затрагивающие нефтяной и газовый секторы, и что это решение "в пользу Венгрии". В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны.