МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, говорится в сообщении кабмина.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром… Участники встречи обсудили основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике", — сообщает пресс-служба кабмина.

Добавляется, что на встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.