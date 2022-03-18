МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с руководством нефтегазовых компаний, где обсуждались возможные меры поддержки отрасли, координация действий на внутреннем рынке топлива и необходимость усиления кооперации правительства и бизнеса для сохранения стабильности, говорится в релизе кабмина России.

"Вице-премьер и представители нефтяных компаний обсудили возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли, а также координацию действий на внутреннем рынке топлива", — говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер, в новых экономических условиях необходимо усилить кооперацию между бизнесом и правительством для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.

"Важно придерживаться ранее принятых решений по топливному рынку, чтобы цены находились в пределах уровня инфляции. Необходимо также проанализировать, какое влияние новые ограничения могут оказать на работу российского рынка", – подчеркнул Новак.