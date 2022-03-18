МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты стремятся открыть новые возможности конструктивного сотрудничества с Сирией, заявил вице-президент и глава правительства ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"ОАЭ стремятся открыть новые пути конструктивного сотрудничества с Сирией и хотят отслеживать возможности, с помощью которых можно продвигать различные аспекты сотрудничества для достижения интересов двух братских народов", — приводятся слова премьера в сообщении информационного офиса правительства Дубая в Twitter.

Аль Мактум пожелал, чтобы во всех частях Сирии царили безопасность и мир, а в регионе преобладали стабильность и процветание, которые принесли бы процветание для всех.

Ранее пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила, что Башар Асад впервые с 2011 года, когда аравийские монархии разорвали отношения с сирийскими властями в знак протеста против подавления антиправительственных протестов, посетил ОАЭ и встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.