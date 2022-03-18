Бельгия отложила на 10 лет закрытие атомных станций на фоне кризиса
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет", — сказал де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе по итогам многочасового заседания кабинета министров.
В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.
https://1prime.ru/energy/20220318/836428137.html
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