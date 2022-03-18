БРЮССЕЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.

"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет", — сказал де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе по итогам многочасового заседания кабинета министров.

В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.