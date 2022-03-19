В "Газпроме" оценили субботний транзит газа через Украину
"Газпром": поставки газа для транзита через Украину идут штатно — 106,6 миллиона кубов на 19 марта
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 106,6 миллиона кубометров на 19 марта, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 106,6 миллиона кубометров на 19 марта", — говорится в сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://1prime.ru/energy/20220319/836430973.html
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