МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания подает газ для транзита через украинскую территорию в штатном режиме. Объем транзита газа из России через Украину снова ожидается на максимуме

Отмечается, что заявки европейских потребителей составляют на воскресенье, 20 марта, 106,6 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.