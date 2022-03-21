МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", объем транзита российского газа через украинскую территорию в понедельник, 21 марта, ожидается на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома". Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

Так, текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 21 марта составляют 105,1 миллиона кубометров.

Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля и незначительно проседал лишь пару дней на прошлой неделе.

Вместе с тем, из итогов дополнительного аукциона на площадке GSA Platform следует, что мощности магистрали "Ямал-Европа" остаются невостребованными "Газпромом". По этой магистрали газ из РФ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию. "Газпром" вновь не забронировал мощности на полные газовые сутки 21 марта. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" является балансирующим.

Также компания пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что отбор газа из хранилищ может продолжиться еще месяц.