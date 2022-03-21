МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос насколько реалистично введение нефтяного эмбарго в отношении РФ и какие меры в этой связи готова она предпринять заявил, что оно очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих". В Кремле рассказали о возможности встречи Путина с Зеленским

Песков отметил, что тема очень сложная, потому что эмбарго, повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. По мнению пресс-секретаря, "американцы будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы".

"Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем", — сказал он.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.