ПАРИЖ, 21 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал снизить зависимость ЕС от российского газа и нефти, но признал, что это не получится сделать завтра. Новак рассказал о планах по диверсификации поставок нефти из России

"Нам нужно снизить зависимость от российского газа и нефти. Необходимо сделать это как можно скорее, но у нас не получится сделать это завтра", — сказал Рютте, которого цитирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), в ходе своего визита в Литву в понедельник.

Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.