В Нидерландах оценили возможность снижения зависимости от газа из России
Премьер Нидерландов признал, что нельзя снизить зависимость от газа и нефти из России завтра
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ПАРИЖ, 21 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал снизить зависимость ЕС от российского газа и нефти, но признал, что это не получится сделать завтра.
"Нам нужно снизить зависимость от российского газа и нефти. Необходимо сделать это как можно скорее, но у нас не получится сделать это завтра", — сказал Рютте, которого цитирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), в ходе своего визита в Литву в понедельник.
Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
https://1prime.ru/energy/20220321/836447500.html
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