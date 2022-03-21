СМИ: Британия готовится к временному управлению "дочкой" Газпрома
Блумберг: британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" Газпрома
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, передает агентствосо ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что отдел розничных поставок Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов, может подпасть под "специальный режим управления" Лондона.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/energy/20220321/836449391.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram