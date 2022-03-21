МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, передает агентствосо ссылкой на осведомленный источник. Премьер Болгарии опроверг отказ от переговоров с "Газпромом"

Отмечается, что отдел розничных поставок Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов, может подпасть под "специальный режим управления" Лондона.

Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.