МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжает вести консультации для согласования принципов обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.

"При наличии этих принципов Агентство сможет оказывать эффективную техническую помощь для безопасной и надежной эксплуатации этих объектов", — сказал Гросси.

Украинский регулятор уведомил МАГАТЭ, что восемь из 15 реакторов страны продолжают работать, в том числе два на Запорожской АЭС. Уровни радиации на всех АЭС находятся в пределах нормы, системы безопасности работают. По словам регулятора, исследовательский реактор в Киеве находится в безопасном остановленном состоянии.

Гросси 10 марта провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье. По итогам переговоров он заявил, что Москва и Киев готовы сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Путин ранее заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании. По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Ведомство сообщило, что мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены, а покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.