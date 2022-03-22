ТОКИО, 22 мар — ПРАЙМ. Власти Японии призывают жителей страны экономить электричество в связи с повышенной нагрузкой на существующие в стране мощности после остановки нескольких ТЭС из-за землетрясения, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

После того, как 16 марта на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4, власти страны приняли решение о временной приостановке 11 ТЭС. По данным японских СМИ, в ночь на вторник мощности станций, работающих от солнечных панелей, были задействованы почти на 97% в связи с новым похолоданием в ряде регионов.

"Мы призываем людей максимально экономить электричество, в частности, выключая свет и снизив температуру обогрева помещений", — отметил японский министр в ходе пресс-конференции.

Накануне аналогичная просьба к жителям Японии была озвучена и энергетической компанией TEPCO, которая обслуживает, в частности, столичный регион. Вместе с этим, по данным компании, веерные отключения электричества пока не ожидаются.

Японские СМИ уже называют сложившуюся ситуацию сложнейшей после 2011 года, когда в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все находящиеся в стране АЭС.