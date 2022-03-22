БЕРЛИН, 22 мар — ПРАЙМ. Статс-министр МИД ФРГ по делам Европы Анна Люрманн заявила журналистам в Брюсселе, что Германии нужно как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России на фоне ситуации на Украине.
По ее словам, речь идет о диверсификации поставок и использовании возобновляемых источников энергетики.
Отвечая на вопрос о возможном введении эмбарго на поставки нефти из России, она отметила, что "сейчас мы прежде всего заняты тем, чтобы последовательно реализовать уже принятые санкции" в отношении Москвы.
Правительство Германии по-прежнему убеждено, что страна не может отказаться от российской нефти, заявил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, добавив, что реакция ЕС на все связанные с событиями на Украине действия России будут обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе в конце этой рабочей недели, и кабмин ФРГ не будет "предвосхищать" итог этих обсуждений. Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции 16 марта глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
https://1prime.ru/energy/20220322/836457773.html
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