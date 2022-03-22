БЕРЛИН, 22 мар — ПРАЙМ. Статс-министр МИД ФРГ по делам Европы Анна Люрманн заявила журналистам в Брюсселе, что Германии нужно как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России на фоне ситуации на Украине. В Германии рассказали о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине

По ее словам, речь идет о диверсификации поставок и использовании возобновляемых источников энергетики.

Отвечая на вопрос о возможном введении эмбарго на поставки нефти из России, она отметила, что "сейчас мы прежде всего заняты тем, чтобы последовательно реализовать уже принятые санкции" в отношении Москвы.

Правительство Германии по-прежнему убеждено, что страна не может отказаться от российской нефти, заявил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, добавив, что реакция ЕС на все связанные с событиями на Украине действия России будут обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе в конце этой рабочей недели, и кабмин ФРГ не будет "предвосхищать" итог этих обсуждений. Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции 16 марта глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.